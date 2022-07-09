العدوان السعودي يخرق الهدنة 126 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 22 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة والبيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد خرقين لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي محيط مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى رصد 82 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، والحديدة، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 20 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة القصر بمحافظة تعز وفي حرض بمحافظة حجة.

وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في رازح وفي منطقة البتول بمحافظة صعدة، وفي منطقة الجبلية بمديرية التحتيا وشمال حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصوح والمطعن وفي ميمنة البقاع وفي الباروكية بنجران.