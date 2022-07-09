السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان السعودي يخرق الهدنة 126 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان السعودي يخرق الهدنة 126 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 126 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 22 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة والبيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر رصد خرقين لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي محيط مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى رصد 82 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، والحديدة، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 20 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة القصر بمحافظة تعز وفي حرض بمحافظة حجة.

وبين المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في رازح وفي منطقة البتول بمحافظة صعدة، وفي منطقة الجبلية بمديرية التحتيا وشمال حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصوح والمطعن وفي ميمنة البقاع وفي الباروكية بنجران.

روابط ذات صلة

مكتب المبعوث الاممي يعلن موافقة الأطراف اليمنية على تثبيت الهدنة

جبهة «التحالف» على تشرذمها.. لا قابلية انتصار

شاهد.. تحالف العدوان يقف حجر عثرة امام تطبيق بنود الهدنة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس حقوق الإنسان الأممي يعتمد قرارا خاصا حول السودان

في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. البرهان يدعو القوى السياسية ولجان المقاومة السودانية إلى الحوار

السعودية والكيان الاسرائيلي والتحضير لعلاقة علنية

العدوان السعودي يخرق الهدنة 126 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

تغيير آلية توزيع المشتقات النفطية بالسعر الحر في سوريا

رئيس البرلمان الليبي يصرح بـــ"أكبر تحدي" يواجهه الانتخابات في ليبيا