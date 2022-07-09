دعوات متواصلة للحشد في صلاة العيد بالأقصى والإبراهيمي

العالم - فلسطين

وأكدت الدعوات ضرورة المشاركة الواسعة في الاعتكاف والرباط بالمسجد الأقصى، في فجر وجمعة عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك.



ولبى عشرات آلاف المواطنين الجمعة ، نداء فجر وجمعة "يوم عرفة"، في ساحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.



وكانت الناشطة فادية البرغوثي، المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، قد دعت إلى مواصلة إعمار ساحات المسجد الأقصى المبارك بالمرابطين، خاصة في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة ويوم عرفة وطوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال الناشط خالد براهمة: "إن الرباط والاعتكاف في المسجد واجب على من استطاع إلى ذلك سبيلا"، مؤكدًا أنه "لا يمكن للاحتلال أن يستفرد بالأقصى ما دامت عبادة الرباط قائمة ومستمرة، واستنفار المسلمين وشحذ هممهم لمواصلة نصرة المسجد الأقصى واجب على كل حر".



كما تتواصل الدعوات للحشد والمشاركة في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الإبراهيمي في الخليل.



وحثت الدعوات أهالي الخليل على المشاركة الواسعة وتلبية نداء المسجد الإبراهيمي في صلاة عيد الأضحى غدا، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد ومحيطه من تهويد واستيطان.



وطالب النائب نايف الرجوب الفلسطينيين بالحشد والحضور في المسجد الإبراهيمي في الخليل، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

من جانبها هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اليوم السبت، داعية إلى إظهار مشاعر التضامن والتكافل مع أهالي الشهداء والجرحى والأسرى.

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين و ذراعها العسكري سرايا القدس شعبنا الفلسطيني و الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

و خصت الحركة بالتهنئة أهالي الشهداء و ابناءهم و الأسرى في سجون الاحتلال و الجرحى البواسل.

و جاء في بيان تهنئة حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"

تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

كما تقدّمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" ، بخالص التهاني والمباركات لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت في بيان : "في هذا العيد المبارك ، نستلهم أعظم معاني التضحية والفداء فنزداد يقيناً بالانتصار على العدو ، ونزداد ثقة وإصراراً على المضي في طريق الجهاد حتى يأذن الله بتحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم".