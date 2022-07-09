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بالصور.. الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الصحابي عبد الله بن عباس بحلب

بالصور.. الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الصحابي عبد الله بن عباس بحلب
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بحلب.

العالم-سوريا

المصدر: سانا

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بالصور.. الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الصحابي عبد الله بن عباس بحلب

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