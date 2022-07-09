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ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين

ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الوضع الذي تعيشه بلاده، وقال إن أمريكا في حالة انحدار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في شوارعها، تقدم المواعظ للآخرين.

العالم-الاميركيتان

وأضاف خلال اجتماع أمام مؤيديه في لاس فيغاس: "نحن أمة في حالة انحدار، وهذا لم يحدث قط سابقا. أصابوا بلادنا في ركبتيها، وأذلوها أمام العالم، وأضعفوها. ولا نزال نتجرأ ونلقي المحاضرات على شعوب ودول أخرى عن الديمقراطية، في حين غمرت شوارعنا بدماء الأبرياء".

وأشار إلى أنه "لن تكون لدينا دولة إذا لم نوقف هذه الهمجية المتزايدة بسرعة"، مؤكدا أن أول ما يتعين على الدولة فعله هو جعلها أكثر أمانا.

وأوضح ترامب أن القانون جرى انهاكه، وسياسات منع الجريمة ضعيفة في ظل الإدارة الجديدة (إدارة بايدن)، مستشهدا بالمجزرة التي وقعت يوم 4 يوليو في ضواحي شيكاغو كمثال.

كذلك حذر ترامب من أن حدود بلاده أصبحت محمية بشكل أسوأ من أي وقت مضى، وغمرت المخدرات البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات سجلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 350 حادثة قتل جماعي بالسلاح المتفلت.

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ترامب: أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء الدروس للآخرين

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