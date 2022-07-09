الأسر، أشد علی "اسرائيل" من القتل

العالم - انقلاب الصورة

التكلفة تزداد عندما لايدور الحديث عن أسری الحروب الكلاسيكية بين الجيوش النظامية العربية وكيان الاحتلال وانما عن أسر علی أيد الفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة وان الاحتلال لايعتبرها كيانات شرعية، بل ارهابية.

وبثت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، فيديو لأسير صهيوني لدی الحركة، ما أظهر ارباكاً كبيراً داخل الكيان الصهيوني.

ولطالما اعتبر الاسر، امراً يؤلم الاحتلال الاسرائيلي بشدة فهو يضعها في جدال سياسي واخلاقي أمام الرأي العام، فالاحتلال في كثير من الاحيان يطلق شعار لامفاوضات مع الارهابيين كما تصف الحركات الفلسطينية لكنها تضطر الی المفاوضات معهم.

وهذه المرة، الحديث ليس عن أسير واحد بل 4 أسری صهاينة لدی حركة حماس جنديان أسرا خلال الحرب علی غزة صيف عام 2014 والاخران فدخلا غزة في ظروف غيرواضحة.