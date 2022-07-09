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جيش لبنان يدخل للمساعدة بإخماد الحريق في جنوب البلاد

جيش لبنان يدخل للمساعدة بإخماد الحريق في جنوب البلاد
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

مع استمرار الحريق الهائل في بلدة زفتا بجنوب لبنان تدخلت  وحدات من الجيش اللبناني من قوة الاطفاء في عملية إهماد الحريق الهائل المتدلع منذ السادسة مساء الجمعة في معمل قبلان لسجاد.

العالم - لبنان

كما وتمت الاستعانة بوحدات من الكتيبة الاسبانية العاملة في اطار قوات اليونيفيل، وبالدفاع المدني الفلسطيني وكافة الفرق الدفاع المدني والهيئة الصحية وكشافة الرسالة، وتدخلت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز النبطية للمؤازرة.

واندلع حريق هائل في معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية، فيما غطّت سحب الدخان الأسود الكثيف سماء البلدة والبلدات المجاورة وصولًا إلى مدينة النبطية.

وأتت النيران على الطابق السفلي من المبنى، ما أدَّى الى تداعيه وانهياره، دون أن يُبلَّغ عن وقوع إصابات، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات.

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جيش لبنان يدخل للمساعدة بإخماد الحريق في جنوب البلاد

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