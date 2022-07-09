أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 09 يوليو 2022

ايران ..

القائد.. إيران نموذج بارز لقدرة الإسلام السياسية

خراسان ..

القائد في نداء لحجاج بيت الله الحرام .. على الأمة الإسلامية الإنتفاض ضد الفرقة

جمهوري اسلامي ..

إغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال خطابه الإنتخابي

عصر ايرانيان ..

لن نبقى بإنتظار مستقبل الإتفاق النووي..علاقاتنا الإقتصادية والسياسية تمتد من شنغهاي إلى البريكس

قدس ..

حركة النهضة تدعو لمقاطعة الإستفتاء المرتقب على مسودة الدستور الجديد في تونس

كار وكاركر ..

الصين تندد بالحظر الأمريكي على النفط الإيراني مؤكدة عدم قانونيته وتدعو لإلغائه

اقتصاد ملي ..

شركة النفط الوطنية تبدي إستعدادها الكامل لرفع مستوى الإنتاج لإستعادة حصة إيران بالأسواق

رويش ملت ..

إيران تشجب بشدة جريمة إغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

افكار ..

الرئيس الروسي يحذر أوكرانيا بأن الأوضاع ستكون أكثر خطورة برفضها لشروط موسكو

خبر ..

بحرية الجيش تجري مناورات واسعة ببحر قزوين بمشاركة سفن حاملة لصواريخ وهليكوبترات ومسيرات

اطلاعات ..

حركة فتح الفلسطينية تؤكد أن الكيان الصهيوني هو العدو المشترك لكل الدول العربية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdعصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( أوروبا والتبعية المحضة لأمريكا ).. البيان الاخير الصادر عن الترويكا الاوروبية حول البرنامج النووي الايراني حفل بالمزاعم غير الواقعية التي تعكس في حقيقة الامر املاءات امريكية واضحة.

الترويكا الأوروبية لم تخط ولو خطوة إيجابية حقيقية واحدة بمسار إحياء الإتفاق النووي خلال ثمانية أشهر من المفاوضات ان الاوروبيين يبدون حرصا كبيرا على احياء الاتفاق النووي في تصريحاتهم لكنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس عمليا بتوجيه امريكي. ان لغة التهديد والوعيد مقابل ايران اثبتت فشلها مرارا , والحظر والضغوط فشلا بامتياز في دفع ايران للتراجع عن حقوقها القانونية والاجدر بالترويكا الاوروبية وبدلا من مواصلة تبعيتها العمياء لواشنطن , ابداء حسن نواياها واثبات امتلاكها للارادة السياسية اللازمة وللاستقلالية في المفاوضات اذا ما ارادت احياء الاتفاق النووي حقا.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (اللقاء الذي يمكن أةن یصبح تاريخيا) كتبت صحيفة خراسان ..التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الجزائرية بوساطة من الرئيس الجزائري . ان هذا التطور البالغ الاهمية انعش آمالا بحل الخلافات العالقة بين حماس والسلطة والتي تعودلعام 2007 بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفوز حماس عندها ورفض السلطة للنتائج بضغوط امريكية اوروبية تلصق اتهام الارهاب بحماس .

إن الكيان الصهيوني لعب دورا رئيسيا بعرقلة أي تقارب فلسطيني فلسطيني , ومن هنا يجسد هذا اللقاء فرصة فلسطينية ذهبية فتحرك كل من الطرفين اي حماس والسلطة في مسار حل الخلافات العالقة وتعبيد الطريق امام التوصل لمصالحة وطنية فلسطينية واقعية سيضفي صفة تأريخية على اللقاء الاخير بين هنية ومحمود عباس.

جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوانا يتساءل ( هل ستنهار طالبان من الداخل ؟ ) .

كل المؤشرات باتت تدل بأن حركة طالبان منشغلة بصراعات داخلية متزايدة منذ سيطرتها على السلطة قبل احد عشر شهرا .

إن طالبان فشلت كما يبدو في حل إيجاد حلول سلمية للخلافات الداخلية بين مختلف الأجنحة في هذه الحركة لذلك ليس من العجيب ان يتعرض وزير الدفاع بحكومة طالبان لمحاولة اغتيال بولاية ننكرها وليس من الغريب ايضا ان يتعرض اعضاء من شبكة حقاني الاكثر تطرفا في طالبان لاغتيالات غامضة ولا في وقوع اطلاق نار في القصر الرئاسي خلال اجتماع لقادة طالبان.

ان هناك من يعتقد بافغانستان نفسها وحتى بين قياديين بطالبان بأن الامور قد تأخذ منحى اكثر خطورة في الصراع الداخلي بحركة طالبان في ظل اتساع الشروخ والصراعات والخلافات بين مختلف اجنحتها الامر الذي سيدفع بها نحو الانهيار, وكل ذلك في ظل اصطدامها بمجموعة تناقضات ترتبط بمفومها للدولة وبسبل التعامل مع مختلف المكونات العرقية والطائفية للشعب الافغاني.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن استقالة رئيس الوزراء البريطاني في مقالها (جونسون يستسلم)..واخيرا اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاستسلام وتقديم استقالته والتنحي عن منصبه مقابل الاصوات المتزايدة التي تطالب باقالته.جونسون لم يجد مفرا من الإستقالة مقابل تسونامي إستقالات بحكومته وبحزب المحافظين الحاكم لدفعه للتنحي عن السلطة.

فجونسون الذي نجا بجلده بصعوبة من مسائلة برلمانية لحجب الثقة قبل اسابيع وجد نفسه مقابل تصاعد الانتقادات من داخل حزبه ومن اعضاء حكومته ايضا بعد فقدان هذا الحزب لعدد كبير من مقاعده في انتخابات المجالس المحلية ببريطانيا . والانتقادات دارت حول محور انتهاكات جونسون للقوانين وخاصة تلك التي ترتبط باجراءات الغلق لمكافحة كورونا وبقوانين استخدامية وغيرها, وهي انتهاكات ساهمت في زعزعة شعبية حزب المحافظين لصالح منافسيه .

ومن هنا يمكن القول ان تسونامي حزب المحافظين ضد جونسون تعكس محاولة متشبثة لضمان بقاء هذا الحزب . فمن سيخلف جونسون وهل ستواصل بريطانيا نفس مواقفها الحالية ازاء القضايا الرئيسية في العالم وخاصة حول لاوكرانيا. .

قدس ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان (مفاوضات محتملة بين مسعود وطالبان ) كتبت صحيفة قدس ..نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن مسؤولين في جبهة المقاومة الوطنية الافغانية بزعامة "احمد شاه مسعود" قولهم ان هناك جهود مكثفة لعقد مؤتمرا موسعا مع حركة طالبان في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه . وحسب نفس المصدر

لم يتم تحديد موعد نهائي لهذا المؤتمر بعد , ولكن ستشارك فيه أحزاب مختلفة وشخصيات أفغانية معروفة ومهمة المؤتمر وكما نقلت سبوتنيك عن مسؤولين بجبهة المقاومة الوطنية الافغانية هي وضع خارطة طريق لتشكيل حكومة موسعة بافغانستان ولحل الازمة الافغانية .

من جانب اخر نفت الخارجية الافغانية علمها بتنظيم مثل هذا المؤتمر مؤكدة عدم تلقيها لاية دعوة في هذا السياق .