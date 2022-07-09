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هل الناس على دين ملوكهم حقا؟

هل الناس على دين ملوكهم حقا؟
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

هناك جدل قديم حول مسؤولية الحاكم والمحكوم حيال أسباب الفساد والصلاح، فمنهم من يقول "إن فساد الرعية من فساد حاكمها وصلاحها من صلاحه"، ومنهم من يقول ان الحاكم هو ابن البيئة، وأنه ليس سوى انعكاس لطبيعتها وبالتالي فإن الشعوب هي من تتحمل وزر فساد حكامها.

محمد العيسى الأمين العام لما تسمى "رابطة العالم الإسلامي" المعروف بمواقفه التطبيعية المخزية ومعاداته للمقاومة بالتزامن مع انفتاحه على كل من مناويء للاسلام والمسلمين ، قدم فروض الطاعة للصهاينة فيما سبق على اتم وجه .

يا ترى في حالتنا من الذي افسد من ؟ .

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