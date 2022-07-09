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شاهد فيديو "محرج" لبايدن خلال قراءة نص على الهواء

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخطأ وقع فيه خلال قراءة نص خطاب على الهواء.

العالم-الاميركيتان

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "نهاية الاقتباس.. كرر السطر.." وهو ما يظهر على الشاشة التي يقرأ منها عادة أو ما يُعرف باسم القارئ الآلي "الأوتوكيو".

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الأمريكي تفاعلا بعد زلات لسان خلال خطابات، إذ سبق وأن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقول بايدن "الشعب الإيراني" عوضا عن الشعب الأوكراني في خطاب هاجم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهر في مقطع الفيديو حينها، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدى أن بايدن قال "الشعب الإيراني"، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: ""بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."

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شاهد فيديو "محرج" لبايدن خلال قراءة نص على الهواء