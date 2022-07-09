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الجنود يطلقون النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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