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قدّم فروض الطاعة ، لترقى منابر المسلمين .. هذا هو حال العيسى

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أثار قرار السلطات السعودية تعيين الشيخ التطبيعي محمد العيسى خطيبا وإماما للحجاج هذا العام جدلا واسعا، ما ادى الى اصدار بيانات من جهات مختلفة تطالب بعزله او عدول الحجاج عن الصلاة معه والاكتفاء بالصلاة في مخيماتهم جماعة".

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