جريمة اسرائيلية بحق مصريين تنكشف بعد 55 عام

العالم - مصر

جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الاسرائيلي تنكشف للعالم، جريمة عمرها تجاوز الخمسة عقود وارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات من عناصر القوات المصرية.

صحيفة هآرتس كشفت عبر تقرير عن وجود مقبرة جماعية تضم ثمانين جنديا مصريا أحرق عشرون منهم ولم يتم الاعلان عن مقتلهم خلال حرب الايام الست عام الف وتسعمئة وسبعة وستين.

وبالاضافة الى تقرير الصحيفة نشر الصحافي الاسرائيلي يوسي ميلان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي مئة عسكري مصري اشتبكوا مع قوات اسرائيلية بمنطقة في الضفة الغربية المحتلة.

الصحافي الاسرائيلي قال ان نحو خمسة وعشرين جنديا مصريا قتلوا حرقا بعد القاء القوات الاسرائيلية قذائف الفسفور في المنطقة التي كانوا فيها فيما قتل الباقون في تبادل لاطلاق النار ليرتفع اجمالي القتلى الى ثمانين.

الجريمة تزداد بشاعة عندما أقدم بعض جنود الاحتلال على نهب الممتلكات الشخصية للجنود فيما قامت قوات الاحتلال بدفن جثث الجنود المصريين في مقبرة جماعية ودون وضع شواهد على قبورهم.

صحيفة هارتس نقلت عن مصادر عسكرية انه تم التستر على المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية لعقود خوفا من اثارة ضجة اقليمية فيما تم تحول الموقع حاليا الى منطقة جذب سياحي.

عربيا وعلى المستوى الحكومي لم يصدر اي تعليق عن الجهات الرسمية على الجريمة الاسرائيلية فيما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي تنديدا بالجريمة اولا وبالصمت الحكومي ثانيا.