السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25"، و15 طائرة مسيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، خلال اليوم الماضي.

العالم-روسيا

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت خلال اليوم الماضي، 22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في منطقة نوفوفورونتسوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، واستهدفت كذلك اللواء الميكانيكي السادس عشر في منطقة بوكروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع تتمركز فيها وحدات مدفعية، بما في ذلك نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في خاركوف.

كذلك دمرت القوات الروسية 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، بلغ إجمال الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، 239 طائرة مقاتلة، و137 طائرة هليكوبتر، و1503 طائرات بدون طيار، و353 صاروخا مضاد للطائرات.

كذلك تم تدمير 3994 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و738 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3117 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و 4099 مركبة عسكرية خاصة.

روابط ذات صلة

حرب كلامية بين الغرب وروسيا و لافروف يقاطع كلمات نظرائه الغربيين 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا اليوم

الكاظمي يدعو القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها بحل الأزمة الراهنة

العراق.. ارتفاع بالحرارة وتوقعات بعودة العواصف الترابية قريباً

السيسي يواجه سخرية مغردين في مواقع التواصل..والسبب "برامج الطبخ"!

الجيش الايراني: مدمرة دماوند ستنضم لسلاح البحر قريبا

اليمن: المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك