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اليمن: المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

اليمن: المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط" ، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع الشعب في العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم - اليمن

وتبادل الرئيس المشاط، ومعه عدد من قيادات الدولة، التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. معبراً عن اعتزازه بالمشاعر الجياشة لكل أبناء الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالمزيد من التطور والرخاء وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمزيد من الوحدة والعزة والقوة.

ودعا الجميع إلى جعل هذه المناسبة الدينية العظيمة محطة لتعزيز الألفة والمحبة وأعمال الخير والتقرب إلى الله في ميادين البر والتقوى والتعاون والتكافل وإبراز المثل والقيم الراقية التي تتجلى في نفس المؤمنين.

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اليمن: المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك