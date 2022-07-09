"الرئيس لا يُسأل".. سعيّد ينشر مسودة الدستور التونسي الجديد

العالم - خاص بالعالم

وسبق ذلك إعلان سعيد أن أخطاء تسربت لمشروع الدستور الجديد، تعلقت بالشكل والترتيب، واوضح سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب أن الأخطاء لا بد من تصويبها مؤكدا ألا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة.

وأضاف سعيد أن الاستبداد ولى بدون رجعة ولن يعود أبدا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر.



المسودة الجديدة اضيف فيها عبارة في ظل دولة ديمقراطية إلى الفصل الخامس الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.

وحصر النص الجديد تقييد الحقوق والحريات في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل.

كما تضمن الفصل الستون تعديلا نص على أن انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يتم بشكل مباشر.



الاتحاد العام التونسي للشغل اكد ان مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات.

واضاف أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية.

وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، ولفت الى أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية.



نحو ثلاثين جمعية ومنظمة تونسية عبرت رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه سعيد، واضافت انها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين، وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التزاما بشعارات الثورة.

هذه الامور تؤكد ان مشروع الدستور لن يمر بهدوء في تونس وسيشهد شدّ وجذب بين الرئاسة والتيارات السياسية ما سيؤثر على الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا وان الاقتصاد ليس في افضل احواله والبنك الدولي يماطل كثيرا في المفاوضات مع تونس لحصولها على قرض منه، ويؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي من أجل الحصول على القرض، وهذا الامر لن يحدث دون التوافق على الدستور.

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