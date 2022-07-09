بمبلغ فلكي.. شقيق محمد بن زايد يشتري رابع أكبر يخت في العالم

العالم - الامارات

وأوردت صحيفة “صن” أن اليخت العملاق الذي اشتراه منصور بن زايد يسمى (بلو) ويتضمن مهبطين لطائرات هليكوبتر لنقل الضيوف من وإلى الشاطئ، كما يشتمل على أربعة طوابق ترفيهية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليخت يتضمن كذلك 40 كابينة تتسع لنحو 48 ضيفا، ومساحة خارجية كبيرة تتضمن ناديا وحوض سباحة.

وأضافت الصحيفة أن اليخت سيضم 80 فردا لقيادته وتقديم كافة الخدمات به، بسرعة قصوى تبلغ 21.8 ميلا في الساعة، مشيرة إلى أن تكلفة الوقود لملء الخزان لمرة واحدة تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

ويحظى العضو البارز في العائلة الحاكمة في أبوظبي منصور بن زايد بسمعة ملوثة عالميا بفعل الفساد الفاحش الذي يتورط به في كافة الملفات.

أحدث ذلك ما كشفته وكالة بلومبيرغ الدولية بأن منصور بن زايد يتولى ملف إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس الراغبين في نقل ثرواتهم إلى الإمارات منذ الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

واشتهر منصور بن زايد آل نهيان خارج الإمارات لكونه مالك نادي كرة القدم الإنجليزي مانشستر سيتي، أما في الداخل، فهو يعد واحدا من أباطرة المال والاقتصاد وفرداً نافذاً في العائلة الملكية الإماراتية، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

ومؤخرا برز له دور آخر وراء الكواليس، وقد زادت أهمية هذا الدور في الأشهر الأخيرة: المساعدة في إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس المتطلعين إلى نقل أموالهم للإمارات، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على تعاملات أبوظبي مع الروس، والذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم؛ لسرية المعلومات.

إذ يشارك منصور بن زايد منذ زمنٍ بعيد، في تنمية العلاقات الإماراتية-الروسية، لكن أهمية وتعقيدات منصبه بدأت تزيد منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب المصادر.

ويعتبر منصور بن زايد (51 عاماً)، من أكثر أفراد العائلة الملكية نفوذاً في البلاد، فهو شقيق الحاكم الفعلي الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد.

وكان يرافق محمد بن زايد إلى مختلف الاجتماعات مع الشركات الروسية قبل الهجوم على أوكرانيا. كما كان حاضراً في عام 2019 حين التقى محمد بن زايد مع بوتين في أبوظبي.

لكن المصادر أوضحت أن محمد بن زايد يظل مصدر القرارات النهائية في العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع الروس.

وفضلاً عن كونه مليارديراً ثرياً، يشغل منصور بن زايد أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

وهو عضوٌ أيضاً في مجالس إدارة العديد من الشركات الأخرى، مثل عملاقة النفط الحكومية “أدنوك” وصندوق الثروة السيادية “جهاز أبوظبي للاستثمار”، الذي يشرف على أصولٍ تتجاوز قيمتها 800 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة Global SWF.