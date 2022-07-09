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"قسد" المدعومة أميريكاً تخطف 10 سوريين في ريف الحسكة

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي ممارساتها القمعية بحق أهالي المناطق والقرى والبلدات التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث أقدمت فجر اليوم على اختطاف 10 مواطنين من عدة قرى داهمتها واعتدت على سكانها في ريف الحسكة.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لوكالة سانا إن “مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" تدعمها مدرعات وطائرات مروحية تابعة للاحتلال الأميركي حاصرت قرى عكاظ وعكرش وسفانة في ريف الحسكة الشرقي وداهمت عدة منازل فيها وخطفت 10 مواطنين من القرى المذكورة واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية من بلدة تل حميس بأن قوات الاحتلال الأميركي اختطفت ثلاثة شبان من عائلة واحدة واقتادتهم لجهة مجهولة ما أثار غضب الأهالي في البلدة الذين تظاهروا وقطعوا الطريق العام وطالبوا بالإفراج عن أبنائهم ما اضطر ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال لإطلاق سراح الشبان الثلاثة.

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