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إقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفة في مصلى طهران الكبير

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

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بالفيديو... شاهد.. إقامة مراسم قراءة دعاء عرفة في أنحاء إيران

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