بالصور.. أسماء الأسد تزور دار الأيتام في حلب

العالم - سوریا

وكتبت صفحة الرئاسة السورية: مع صباح أول أيام الأضحى المبارك في حلب، تبدو ابتسامات أطفال دار الأيتام للجمعية الخيرية الإسلامية بحي السريان نقيّة مُبهجة فتُعطي مزيداً من الأمل والفرح.

السيدة أسماء الأسد زارت الميتم وشاركت الأطفال فيه لحظاتٍ جميلةً وممتعة.

يذكر ان الرئيس السوري بشار الأسد أدى اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع عبد الله بن عباس بمدينة حلب.

وزارت السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، الميتم وشاركت الأطفال فيه لحظاتٍ جميلةً وممتعة.

يذكر أنه و لأول مرة بعد بدء العدوان على سوريا، أدى الرئيس السوري بشار الأسد، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم السبت في جامع عبد الله بن عباس بمدينة حلب.

وعقب انتهاء الصلاة التفت جماهير حلب حول الرئيس بشار الأسد وبادلته التهاني والتبريكات بعيد الأضحى.

وقال الرئيس الأسد لأبناء حلب، “شهادتي مجروحة حول علاقتي بحلب وشوقي لها لأن هذه العلاقة عمرها اليوم أربعة عقود ونصف ونيف وتحديداً في العام 1976 عندما أرسلني الوالد مع أخوتي بعد انتهاء المرحلة الابتدائية لتكون الإجازة الأولى لي كطفل خارج مدينة دمشق في مدينة حلب تحديداً، لا أذكر ولا يهمني في ذلك الوقت ما هو السبب، هل يا ترى لأنني طفل نجيب أم طالب متميز، أم لأن محبة الرئيس حافظ الأسد لمدينة حلب عندما كان شاباً خلال مراحل الكلية الجوية في ذلك الوقت أراد أن ينقلها لأبنائه كما هو الحال بالنسبة لأبنائي اليوم الذين يحبون حلب منذ كانوا أطفالاً صغاراً”.