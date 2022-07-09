محافظ صنعاء يزور الجرحى في عدد من المستشفيات

العالم - اليمن

واستمع المحافظ الهادي وعلاو من مدير مديرية الخدمات الطبية - مدير مستشفى 48 الدكتور عبد الملك الصيلمي، إلى شرح عن أحوال الجرحى وتبادلا معهم تهاني العيد، مؤكدين أهمية ايلائهم المزيد من العناية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء والعودة إلى أسرهم بصحة جيدة.

وقدّم الهادي ونائب رئيس هيئة الأوقاف خلال الزيارة، هدايا عيدية ومبالغ مالية رمزية للجرحى، وأشادا بالأدوار البطولية التي سطروها في الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

واعتبرا زيارة الجرحى وتفقد أحوالهم أقل ما يمكن تقديمه وفاءً لهم وعرفاناً بتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل الأحرار في مواجهة العدوان.

وأشادا بجهود مستشفى 48 ومستشفيات مديرية الخدمات الطبية ومستوى النجاح الذي تحقق في تحسين الخدمات الطبية، وانضباط الكوادر الطبية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمرضى والجرحى.

وثمن الهادي وعلاو اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالجرحى الذين قدّموا أجزاء من أجسادهم في مواجهة العدوان.

فيما أشادت قيادة مديرية الخدمات الطبية بهذه الزيارة التي تأتي للاطلاع على أحوال الجرحى وتلمس وضعهم، خاصة مع مناسبة عيد الأضحى، وما تمثله من رفع معنويات للأبطال الجرحى والكادر الطبي في مستشفى 48 ومستشفيات المديرية.

من جانبهم عبر الجرحى عن الامتنان لمحافظ صنعاء ونائب رئيس هيئة الأوقاف، مؤكدين أن الاهتمام بالجرحى يعزز من معنوياتهم وإصرارهم على تقديم المزيد من التضحيات.