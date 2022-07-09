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البحرية الايرانية تنهي تدريبات في بحر قزوين

البحرية الايرانية تنهي تدريبات في بحر قزوين
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

اختتم سلاح البحر للجيش الايراني اليوم السبت تدريباته البحرية تحت عنوان الأمن ​​المستدام لعام 1401 بنجاح في بحر قزوين باجراء استعراض للوحدات البحرية العائمة والوحدات الجوية.

العالم - ايران

وشهدت التدريبات استخدام تكتيكات ومعدات القوة البحرية للجيش وانواع المنظومات المحلية الصنع ، بما في ذلك المنظومات الكهروضوئية ، وكذلك أنظمة الحرب الإلكترونية للوحدات البحرية .

كما شهدت التدريبات عمليات رصد السفن بواسطة طائرات "يسير" و "أبابيل" المسيرة، وتنفيذ عمليات قتالية من قبل مشاة البحرية والجيش باستخدام المعدات والأسلحة اللازمة بدعم المروحية والبوارج الراجمة للصواريخ ، واعتماد أساليب قتالية عملية بالاعتماد على الرصد المعلوماتي واستخدام أنظمة التشويش بالرادار ، وتنفيذ عمليات حرب العصابات والتصدي لحرب العصابات وعمليات الانزال على الشاطئ ، والسيطرة على المناطق الساحلية والاستخباراتية ، وتنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية.

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