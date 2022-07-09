السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هكذا ملك البحرين يلفس الشعب ويعبي جيبه

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "نقطة تواصل" أهم القضايا والملفات التي تناولها النشطاء البحارنة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال هذا الاسبوع.

العالم - نقطة تواصل

في جزيرة صغيرة في الخليج الفارسي شعب يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وعجزا ماليا، وديون متراكمة وبفعل سياسية الاقتراض الدائمة، خريجون الجامعات يعيشون فيها بلا وظائف، حيث اصبحت البطالة ضاربة باطنابها، فضلا عن القمع الامني وأزمة سياسية عالقة منذ سنوات طويلة.

ارتأى ملك هذه الجزيرة الصغيرة، والتي تدعة مملكة البحرين، ان يتخذ قرارا مفصليا، خطيرا واستراتيجيا، بكل ما للكلمة من معنى، باصدار بإنشار المؤسسة العسكرية للتصنيع الحربي، حيث تقوم بانشاء المصانع الخاصة بالاسلحة والذخائر والتقنيات الحديثة.

وصدم نشطاء البحارنة في داخل البحرين وخارجها، من قرار ملك البحرين، في وقت يعيش الشعب البحريني اسوء ايامه بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف في البلد والبطالة المتجذرة فيه؛ لذا تداول النشطاء البحارنة مقطع فيديو كشفوا ثروة ملك البحرين الهائلة التي جعلته من اغنى ملوك العالم، حيث تقدر ثروته حوالي 5ز6 دولار اميركي، وهذه الثروة كفيلة بان تعيش ليس فقط الشعب البحريني انما كل شعوب الخليج الفارسي برفاه اقتصادي.

هذا الموضوع وغيره من هموم الشعب البحريني كان محور ما تداوله النشطاء البحارنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

حملة "تمرد البحرين" البيان الاول- 2013

العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل للإفراج عن الدكتور السنكيس

النظام البحريني العاجز عن الاصلاح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... "الرئيس لا يُسأل".. سعيّد ينشر مسودة الدستور التونسي الجديد

بالفيديو... سريلانكا.. فرار الرئيس بعد اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي

بالفيديو... شاهد.. العيد في غزة.. فرحة رغم الفقر والحصار

قيادات الأمن المركزي والداخلية يتفقدون المرابطين في صنعاء

الرئیس اللبنانی یبرق الى امبراطور اليابان ورئيس الحكومة معزيا بآبي

بالفيديو... جموع كبيرة من الزائرين لكربلاء المقدسة لزيارة الإمام الحسين (ع)