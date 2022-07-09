شاهد.. هكذا ملك البحرين يلفس الشعب ويعبي جيبه

العالم - نقطة تواصل

في جزيرة صغيرة في الخليج الفارسي شعب يعيش أزمة اقتصادية خانقة، وعجزا ماليا، وديون متراكمة وبفعل سياسية الاقتراض الدائمة، خريجون الجامعات يعيشون فيها بلا وظائف، حيث اصبحت البطالة ضاربة باطنابها، فضلا عن القمع الامني وأزمة سياسية عالقة منذ سنوات طويلة.

ارتأى ملك هذه الجزيرة الصغيرة، والتي تدعة مملكة البحرين، ان يتخذ قرارا مفصليا، خطيرا واستراتيجيا، بكل ما للكلمة من معنى، باصدار بإنشار المؤسسة العسكرية للتصنيع الحربي، حيث تقوم بانشاء المصانع الخاصة بالاسلحة والذخائر والتقنيات الحديثة.

وصدم نشطاء البحارنة في داخل البحرين وخارجها، من قرار ملك البحرين، في وقت يعيش الشعب البحريني اسوء ايامه بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف في البلد والبطالة المتجذرة فيه؛ لذا تداول النشطاء البحارنة مقطع فيديو كشفوا ثروة ملك البحرين الهائلة التي جعلته من اغنى ملوك العالم، حيث تقدر ثروته حوالي 5ز6 دولار اميركي، وهذه الثروة كفيلة بان تعيش ليس فقط الشعب البحريني انما كل شعوب الخليج الفارسي برفاه اقتصادي.

هذا الموضوع وغيره من هموم الشعب البحريني كان محور ما تداوله النشطاء البحارنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...