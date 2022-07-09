اليمن.. توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 41 ألف أسرة

العالم - اليمن

وفي التدشين أكد أمين العاصمة حمود عباد أهمية توزيع اللحوم العيدية التي تقوم بها مؤسسة بنيان بهدف إدخال الفرحة على الفقراء والمحتاجين في يوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع وتكريس الصمود والثبات في مواجهة العدوان الغاشم، مشيدا بجهود مؤسسة بنيان ودورها الفاعل في مختلف المجالات.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان، المهندس محمد حسن المداني، أهمية توزيع لحوم عيد الأضحى للفقراء والمحتاجين في سياق تعزز التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مشروع توزيع لحوم عيد الأضحى يستهدف 41 ألف أسرة من الأسر المحتاجة.

ولفت إلى إن هذا المشروع أحد مشاريع برنامج إطعام الذي يتكون أيضا من مشروع الأفران الخيرية الذي ينتج ٤٠٠ ألف رغيف يوميا طيلة العام ويوزع على نفس الأسر بشكل يومي، بالإضافة إلى مشروع الوجبة الرمضانية الذي يتم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك وكسوة العيد بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة.

وأوضح أنه سيتم توزيع لحوم عيد الأضحى من خلال 160 نقطة موزعة في كل مديريات الأمانة وأجزاء من محافظة صنعاء ومدينة عمران ومدينة المحويت، مشيرا إلى أنه يشارك في التوزيع عدد كبير من المتطوعين.

وقال المداني "نحن في المؤسسة لا نطمح إلى زيادة المستفيدين من أعمال الإغاثة بل نسعى إلى تمكينهم من خلال عشرات البرامج التنموية التي تستهدفهم.