قيادات الأمن المركزي والداخلية يتفقدون المرابطين في صنعاء

العالم - اليمن

وخلال الزيارات هنأ العقيد المهدي المرابطين في النقاط والمواقع ونقل لهم تهاني قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية وقيادة قوات الامن المركزي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد العقيد المهدي بجهود وصمود وثبات المرابطين من قوات الامن المركزي امانة العاصمة في كل المواقع وفي كل النقاط، مؤكدا أن صمودهم وثباتهم مع إخوانهم المرابطين من الأجهزة الأمنية الأخرى أفشل مخططات ومؤامرات ورهانات دول العدوان الصهيوني الأمريكي وعملائهم ومرتزقتهم في زعزعة الامن والاستقرار واقلاق السكينة العامة.

وحيا العقيد المهدي الروح المعنوية العالية التي يتحلى بها المرابطون وحثهم على اليقظة العالية والجهوزية الكاملة لمواجهة وإحباط أي مؤامرات تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطن.

من جهته العقيد صبر أشاد بالانضباط والتواجد في النقاط الأمنية وتحمل المسئولية الدينية والوطنية لإحلال الامن والسكينة وتأمين المواطن في مختلف المجالات وحث الجميع على اكتساب ثقة المواطنين من خلال حسن التعامل معهم.

وأضاف بقوله شاكرين ومقدرين الجهود التي تقومون بها في كافة المهام والواجبات الملقاة على عاتقكم والمكلفين بها وإنجازها بكل تفان وإخلاص.

المرابطون عبروا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة قوات الامن المركزي امانة العاصمة على هذه الزيارات.. وأكدوا على الصمود والثبات في ظل وجود هذا العدوان الغاشم حتى يتم تطهير تراب اليمن من كل الغزاة والمحتلين والعملاء والمرتزقة.

من جهة اخرى، قام رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد، ومعه مستشار وزير الداخلية اللواء عبدالكريم المروني، ومدير شرطة محافظة صنعاء العميد يحيى المؤيدي، ومدير عام الادلة الجنائية العميد اكرم عامر، ومدير علاقات مكتب الوزير العقيد مجيب الرحمن السقاف، بزيارة عيدية و تفقدية للمرابطين من رجال الأمن في والاصلاحية المركزية بالمحافظة والبحث الجنائي وعدد من مراكز الشرطة والنقاط الأمنية بمديريات سنحان – بني بهلول – بلاد الروس – غيمان بمحافظة صنعاء.

وخلال الزيارة نقلوا للمرابطين من منتسبي الوحدات الأمنية تهاني قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقدموا لهم الهدايا العيدية ومبالغ رمزية.