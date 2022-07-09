تسيير قافلة عيدية للمرابطين في جبهات إب

العالم - اليمن

وخلال تسيير القافلة التي احتوت على 184 رأسا من المواشي والأغنام، أشادت كلمة المحافظة التي ألقاها يحيى اليوسفي، بدعم وسخاء أبناء المحافظة بشكل عام وأنباء المديريات الثلاث بشكل خاص، وحرصهم على تسيير قوافل العطاء لرجال الرجال في ميادين العزة والشرف.

وأوضح أن القوافل العيدية من المديريات ومختلف الجهات بالمحافظة مستمرة خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن استمرار قوافل العطاء بالمال والرجال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة العدوان والحصار تعد خير دلالة على عظمة أبناء الشعب والتفافه حول قيادته الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

من جانبه أوضح مدير مديرية بعدان بشير راجح، أن المديرية ساهمت بــ 26 ثورا و18 رأسا من الأغنام، لافتا إلى أن هذه القافلة وغيرها من القوافل لا تمثل شيئا أمام ما يقدمه المرابطون في الجبهات من تضحية في سبيل الله والدفاع عن الوطن وأمنه واستقلاله.

بدوره عبر مدير مديرية ذي السفال عبد الرحمن وجيه الدين عن بالغ الفخر وعظيم الامتنان للأبطال المرابطين في الجبهات، مشيرا إلى أن أبناء ذي السفال قدموا قوافل العطاء بالمال والرجال وساهموا بهذه القافلة بعدد 70 رأسا من الأغنام.

فيما أشار مندوب قافلة العدين أن المديرية رفدت القافلة بـ 70 رأسا من الأغنام.