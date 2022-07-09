العالم - خاص بالعالم

وقال خلف في حديث لبرنامج "البوصلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن لقاء وزير حرب الإحتلال الاسرائيلي "بني غانتس" مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بأنه خطوة بالاتجاه الخاطئ ولا تخدم المصلحة الوطنية وتاتي للتغطية على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن الاحتلال الاسرائيلي، يعمل من اجل مصلحته، ويريد من السلطة الفلسطينية، تنفيذ ما جاء في اتفاقية اوسلو وتحديدا ما يخص بالتنسيق الامني، وبرتوكول باريس الاقتصادي وتكميم الافواه ومنع الشعب الفلسطيني من حرية الرأي والتعبير، كذلك تهيئة الاجواء من أجل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الارضي الفلسطينية المحتلة، الايحاء بان هناك حالة من الهدوء والاستقرار مع السلطة الفلسطينية.

شدد خلف على ان كل المعطيات تؤكد انه لا توجد اي حلول سياسية لمصلحة خلال زيارة بايدن الى الاراضي المحتلة والزيارة هي لتهيئة الاجواء لزيادة سلطة الاحتلال، وان المعطيات في المنطقة، تبرهن على ان الادارة الاميركية تريد تنفيذ مخططاتها فقط في الشرق الاوسط؛ لذا اي رهان على الادارة الاميركية هو رهان خاسر بسبب انحيازها الكامل والمتواصلة لكيان الاحتلال.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن المطلوب من السلطة الفلسطينية تنفيذ كل قرارات المجالس المركزية التي تنص على اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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