البخيتي يتفقد أحوال الجرحى بمحافظة ذمار

العالم - اليمن

وخلال الزيارة ومعه وكيل المحافظة عباس العمدي ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي ، أطلع المحافظ البخيتي على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الجيش واللجان الشعبية والمرضى وبادلهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقدم لهم هدايا عينية.

واستمع المحافظ البخيتي من رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور حمود الموشكي ومدير مكتب الصحة الدكتور طارق الخيواني، إلى شرح عن مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للجرحى والمرضى.. مشيدا بالجهود التي تبذل في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتخفيف من معاناة المرضى والجرحى.

ولفت إلى عظمة التضحيات التي قدمها الجرحى في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.. مؤكدا اهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بالجرحى وأسر الشهداء.. موجها إدارة المستشفى بإيلاء الجرحى والمرضى المزيد من الرعاية والاهتمام .

إلى ذلك زار محافظ ذمار البخيتي ومعه وكيلا المحافظة العمدي والجبين ومدير أمن المحافظة الشرفي ، منتسبي الأجهزة الأمنية، وتبادل معهم التهاني بالعيد.

وأشاد المحافظ البخيتي باليقظة العالية ومستوى الجاهزية.. مبينا أن الشعب اليمني يحمل قضية الأمة وعلى أهبة الاستعداد للاحتفاء بالنصر بعد فشل المخططات الصهيونية الأمريكية التي تنفذ عبر عملائهم في المنطقة.

كما أشاد بمستوى الإنجازات الأمنية التي تحققت .. داعيا إلى المزيد من اليقظة والحس الأمني لإفشال مخططات العدوان.

وكان المحافظ البخيتي ووكيل المحافظة العمدي ومدير أمن المحافظة الشرفي زاروا روضة الشهداء بمدينة ذمار وقرأوا الفاتحة على أرواحهم.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ البخيتي بالتضحيات التي قدمها الشهداء في الدفاع عن الوطن وكانوا كالصخرة الصلبة التي تحطمت عليها آمال قوى العدوان.. مشيرا إلى أن تضحيات أبناء محافظة ذمار ستظل معينا لا ينضب حتى يكتب الله النصر المبين للشعب اليمني على تحالف العدوان .

رافقه، مدراء المرور العميد علي الوشلي والبحث الجنائي العقيد محمد الخطيب وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي.

إلى ذلك تفقد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي ومعه وكيلا المحافظة محمود الجبين وعباس العمدي ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي ومدير المرور العميد علي الوشلي ومدير مكتب الصحة الدكتور طارق الخيواني، أحوال جرحى الجيش واللجان والمرضى في مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر، وتبادلوا معهم التهاني بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.

واطلع الأمين العام العنسي من مدير المستشفى الدكتور محمد الضلعي على مستوى الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى في مختلف الأقسام.. حاثا على إيلائهم مزيدا من العناية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء.

وثمن جهود كوادر المستشفى في استمرار تقديم الخدمات للجرحى والمواطنين ومواصلة دورهم الإنساني خلال إجازة العيد.

كما زار الأمين العام العنسي والوكيل الجبين ومدير أمن المحافظة ومدير المرور، ومدير أمن المديرية المقدم ضيف الله الخطيب، إدارة أمن المديرية والنقطة الأمنية في منطقة ضاف، ونقلوا للضباط والصف والجنود تهاني القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بعيد الاضحى المبارك، وقدموا لهم هدايا عيدية.

وأشاد الأمين العام العنسي بجهود منتسبي الأجهزة والوحدات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.. منوها بحرصهم على أداء مهامهم خلال إجازة العيد.

فيما أكد مدير أمن المحافظة العميد الشرفي أهمية مضاعفة الجهود خلال إجازة العيد وتنظيم حركة السير وتعزيز اليقظة وضبط أي أعمال تخل بأمن واستقرار المجتمع.