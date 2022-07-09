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العراق... انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين

العراق... انطلاق عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية مشتركة شمال الضلوعية.

العالم – العراق
وأفادت القيادة في بيان، بأن "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد الشعبي والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين انطلقا بعملية أمنية في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية، والممرات المائية والمبازل الرئيسية والفرعية و الأحراش"، مضيفا "كما تشرع بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي".

وأشار ألى أنه "شارك بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشـد واللواء 31 بالحشد وطوارئ صلاح الدين والجيش"، مبينا أن "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب بيجي باتجاه المخازن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك".

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