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متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: المشروع الاميركي لايجاد منظومة اقليمية للدفاع الجوي يعتبر استفزازيا وتهديدا لامن ايران والمنطقة

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

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