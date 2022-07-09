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كنعاني:ايران وخلافا لادعاءات اميركا غير المدروسة لطالما شددت على الحوار والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بعيدًا عن التدخل الأجنبي

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

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