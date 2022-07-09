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كنعاني: تدخل الأجانب في أي عملية إقليمية يعتبر اساس التوتر والانقسام الإقليمي كما حصل في العراق وافغانستان على مدى عقدين من الزمن

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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