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العميسي يستنهض أحرار الخوخة لحماية الآثار من تدمير العدوان

العميسي يستنهض أحرار الخوخة لحماية الآثار من تدمير العدوان
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

اصدر بيان استنكار واستنهاض أحرار وشرفاء الخوخة للدفاع وحماية الآثار والقباب والأضرحة الأثرية من تدمير مرتزقة العدوان.

العالم - اليمن

لأكثر من مرة ومرتزقة العدوان يمعنون في الاصرار والترصد على إستكمال هدم الجوامع الاثرية والدينة في الساحل الغربي، وهذه المره عمد المرتزقة الى استهداف وتدمير جامع النور بمنطقة القطابا، حيت ثم هدم قباب جامع النور، بعد تدميرها وتسويتها بالارض من قبل مرتزقة المرتزق يحيى الوحيش قائد اللواء التاسع عمالقة.

وأننا في السلطة المحلية بمديرية الخوخه نستنكر وندين مثل هذه الأعمال واستمرار مرتزقة العدوان في هدم ما تبقى من جامع النور الأثري، ونحمل دول العدوان ومرتزقتهم الماجورين المسؤولية الكاملة في ذلك، كماونطالب العالم بإدانة هده الجريمة التي لن تمر مرور الكرام.

ونحمل الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو المسؤولية الكاملة جراء تخادلهم وصمتهم لاستهداف الآثار في الساحل الغربي من قبل فصائل مرتزقة العدوان الغير مبالين بآثار وحضارة الشعب اليمني العريق.

ومن هنا نستنهض كل احرار وشرفاء مواطني الساحل الغربي وأبناء الخوخة بشكل خاص بالوقوف بحزم والخروج ضد استمرار هدم الآثار والقباب والأضرحة الأثرية في الخوخة من قبل مرتزقة العدوان فهو واجب على كل يمني اصيل بالدفاع عن آثار أجيالنا ومواجهة صلف وطغيان الانذال المجرمين الذين تجردو من كل القيم والأخلاق الإنسانية والأعراف اليمنية والتقاليد الأصيلة.

أمجد محمد ثابت العميسي
مدير عام مديرية الخوخه

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