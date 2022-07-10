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السفارة الايرانية في سريلانكا تطلب من الرعايا الايرانيين تجنب الحضور في التجمعات

السفارة الايرانية في سريلانكا تطلب من الرعايا الايرانيين تجنب الحضور في التجمعات
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

 طلبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في سريلانكا الرعايا الايرانيين المقيمين تجنب الحضور في التجمعات والاتصال بالقسم القنصلي للسفارة في حال الضرورة.

العالم - ايران

وفي مدونة على اينسغرام اصدرتها السفارة الايرانية في كولومبو، هنأت لمناسبة عيد الاضحى المبارك، وطلبت منهم تجنب الحضور في التجمعات والاتصال بالقسم القنصلي للسفارة في حال الضرورة.

وعقب الاضطرابات التي اندلعت في العاصمة السريلانكية كولومبو، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الرعايا الإيرانيين المقيمين في سريلانكا لعدم الاقتراب من مراكز التجمع والحفاظ على اتصالهم بالسفارة الإيرانية.

واكد كنعاني في تصريح له السبت ضرورة احترام الحقوق الاساسية للشعب السريلانكي معربا عن أمله في أن تمضي شؤون سريلانكا على المسار القانوني في أقرب وقت ممكن. .

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى التواصل المستمر مع السفارة الايرانية في كولومبو وتلقيه أنباء عن صحة الإيرانيين المقيمين في سريلانكا داعيا اياهم للابتعاد عن مراكز التجمع والحفاظ على اتصالهم بالسفارة.

وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو ، مظاهرات أمام مقر إقامة رئيس البلاد ، جوتابايا راجاباكسا ، منذ يوم الجمعة.

واقتحم محتجون سريلانكيون غاضبون ، صباح السبت ، مقر إقامة رئيس الجمهورية رغم مقاومة قوات الشرطة ، واضطر غوتابايا راجاباكسا إلى الهرب من المقر.

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