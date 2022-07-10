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تفعيل صفارات الانذار مرة أخرى في مستوطنات 'غلاف غزة'

تفعيل صفارات الانذار مرة أخرى في مستوطنات 'غلاف غزة'
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى أطلقت مساء أمس السبت مكبرات الانذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة صفاراتها.

العالم - الاحتلال

وقالت مصادر عبرية، إن صفارات الإنذار دوت، مساء امس السبت في منطقة مفتوحة شمال "غلاف غزة، اثر انذار كاذب.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة مفتوحة شمال غلاف غزة، لافتة إلى أن المسألة تخضع للفحص لمعرفة سبب دوي صفارات الإنذار.

وقالت يديعوت هشيتخ: "دوت قبل قليل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بغلاف غزة، ربما يكون فحص جهوزية واختبار، لايوجد استثناءات".

وكانت صفارات الانذار انطلقت في كيان الاحتلال خلال الشهر، وقيل آنذاك ان اختراقا الكترونيا وراء اطلاق صفارات الانذار.

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