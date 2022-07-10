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العامري بمناسبة العيد: نأمل ان تشهد الايام المقبلة انفراجا حقيقيا يتجاوزا كل الأزمات

العامري بمناسبة العيد: نأمل ان تشهد الايام المقبلة انفراجا حقيقيا يتجاوزا كل الأزمات
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، أننا نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات واستكمالا للاستحقاقات المنتظرة.

العالم - العراق

وقال العامري يوم السبت، "بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اتقدم باحر التهاني والتبريك الى أسر الشهداء والمضحين، والى شعبنا الكريم، والى الأمة الاسلامية المجيدة ، وادعو الله تعالى ان يمن على بلدنا العزيز بنِعَم الأمن والعافية وسعة الارزاق وحسن العواقب وقبول الاعمال".

واضاف البيان، "نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات ، واستكمالا للاستحقاقات المنتظرة، وان يتقدم المخلصون هذه المسيرة وهم يرون المسؤولية تكليفا وليس تشريفا، وواجبا وليس منة، ويرون خدمة الشعب رفعة لهم في الدنيا والآخرة".

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