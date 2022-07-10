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كمالوندي: تقرير الوكالة الذرية بشان ضخ الغاز في سلسلة جديدة من اجهزة الطرد المركزي بمنشاة فوردو مع اخطار ايراني مسبق للوكالة تضخيم اعلامي

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

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