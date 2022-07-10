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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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كمالوندي: تقرير الوكالة الذرية بشان ضخ الغاز في سلسلة جديدة من اجهزة الطرد المركزي بمنشاة فوردو مع اخطار ايراني مسبق للوكالة تضخيم اعلامي
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية : قد اخطرنا الوكالة الذرية بضخ الغاز الى سلسلة جديدة من اجهزة الطرد المركزي قبل اسبوعين على الاقل
رويترز: الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسکي يقيل سفراء بلاده لدى المانيا والهند والتشيك والنرويج والمجر دون ذكر الاسباب
كنعاني: تدخل الأجانب في أي عملية إقليمية يعتبر اساس التوتر والانقسام الإقليمي كما حصل في العراق وافغانستان على مدى عقدين من الزمن
كنعاني: التجربة اثبتت أن تكديس الأسلحة لايمكن أن يكون عاملاً لتعزيز الاستقرار وأن إرساء الأمن الإقليمي يعتمد على التعاون الجماعي لدول المنطقة
كنعاني: لا يمكن خلق هامش آمن للنظام الصهيوني من خلال الخداع والترويج لمشروع "ايران فوبيا"
كنعاني: محاولة خلق مخاوف أمنية جديدة بالمنطقة لن يكون لها سوى إضعاف الأمن الإقليمي وضمان المصالح الأمنية للكيان الصهيوني
كنعاني:ايران وخلافا لادعاءات اميركا غير المدروسة لطالما شددت على الحوار والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بعيدًا عن التدخل الأجنبي
كنعاني:طرح مثل هذه المشاريع البعيدة عن حقائق المنطقة يدل على ان المهم لواشنطن مصالحها اللامشروعة وتوفير انفاس أصطناعية للكيان الصهيوني
متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: المشروع الاميركي لايجاد منظومة اقليمية للدفاع الجوي يعتبر استفزازيا وتهديدا لامن ايران والمنطقة
كمالوندي: تقرير الوكالة الذرية بشان ضخ الغاز في سلسلة جديدة من اجهزة الطرد المركزي بمنشاة فوردو مع اخطار ايراني مسبق للوكالة تضخيم اعلامي
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.