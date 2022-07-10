خطيب صلاة عيد الأضحى بطهران: الرسالة الكامنة في امامة الامة مسؤولية عظيمة

العالم - ايران

وفي مستهل الخطبة الاولى لصلاة عيد الاضحى المبارك التي اقيمت في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران صباح اليوم الاحد، هنأ حجة الاسلام حاج علي اكبري بهذه المناسبة وقال: ان إبراهيم (ع) ، هذا النبي العظيم المختار ، وفي طريقه إلى الإمامة اجتاز اختبارات كبرى لأن الرسالة والمهمة الكامنة في محور إمامة الأمة مسؤولية عظيمة.

وصرح بان تقديم الاضاحي تاسيا بنهج النبي ابراهيم (ع) بانه اصبح سنة الهية كبرى يقوم بها حجاج بيت الله الحرام في منى لتصبح تقليدا دائما للامة للمبادرة الى الاحسان والاطعام.

واكد بان عيد الاضحى يعد يوم احترام اسر الشهداء وتكريم آبائهم وامهاتهم وقال: ان يوم عيد الاضحى هو يوم تكريم آباء وامهات الشهداء الذين قدموا تاسيا بابي عبدالله الحسين (ع) ارواحهم بكل حب واخلاص في سبيل الباري تعالى.

وفيما يتعلق بالعفاف والحجاب قال حاج علي اكبري: ان العفاف والحجاب ممتزج بهويتنا واسرنا وايماننا، والقوانين المتعلقة بها موجودة ومن مطالبنا الجادة تنفيذها الكامل بهمم المسؤولين والمواكبة من قبلهم. المؤسسات لها المسؤولية الاولى في هذا المجال وعلينا نحن المسؤولية ايضا.