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إسبانيا.. إصابة 18 شخصا على الأقل في مهرجان ثيران تقليدي

إسبانيا.. إصابة 18 شخصا على الأقل في مهرجان ثيران تقليدي
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أصيب 18 شخصا على الأقل في مهرجان ثيران تقليدي استمر 3 أيام في إسبانيا.

العالم - أوروبا

وشارك حوالي ألف شخص في مهرجان سان فيرمين في بامبلونا، الحدث الذي يقام سنويا من 6 إلى 14 يوليو.

وتم دهس العديد من العدائين، أو الإطاحة بهم من قبل نصف دزينة من الثيران التي تساعد في توجيههم على طول مسار 875 مترا عبر الحي القديم في بامبلونا.

واندفع الآلاف من المشاركين، معظمهم يرتدي القميص الأبيض التقليدي والسروال ذي الوشاح الأحمر والمنديل، لتجنب الثيران الهائجة، وانتهى الأمر بالعديد منهم متكدسين فوق بعضهم البعض في الشوارع الضيقة للمدينة.

ويستقطب مهرجان بامبلونا سنويا عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم.

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