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السعودية ترفع عديد الحجاج اذا تحقق هذا الشرط

السعودية ترفع عديد الحجاج اذا تحقق هذا الشرط
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية هشام سعيد، إن المملكة تسعى لزيادة عدد الحجاج في الأعوام المقبلة، لكن وفقا للوضع الصحي عالميا.

العالم - السعودية

وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي، إن عدد حجاج هذا العام بلغ 916 ألفا، وبلغت نسبة حجاج الخارج 85 بالمئة، مؤكدا وجود خطة متدرجة لمضاعفة العدد تبعا للمؤشرات الصحية عالميا.

وتدفق الحجيج من مختلف دول العالم أمس السبت على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة.

من جانبه قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي "الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أي أمراض وبائية أو مهددة للصحة العامة".

وعبر الحجاج عن سعادتهم لتمكنهم من أداء فريضة الحج بعد عامين اقتصرت فيها أعداد الحجيج على عدة آلاف وسط قيود مشددة لمكافحة جائحة كورونا.

وسيعود الحجاج لجسر الجمرات على مدى يومي الأحد والإثنين، قبل أداء طواف الوداع في الحرم المكي في ختام مناسك الحج.

وكان حجاج بيت الله الحرام، أدوا شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى، قبل نحر الهدي والتحلل من الإحرام، صباح السبت، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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