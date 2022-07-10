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في مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان..

رئيسي: إيران لاتضع أي سقف لتوسيع العلاقات مع باكستان

رئيسي: إيران لاتضع أي سقف لتوسيع العلاقات مع باكستان
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي أن إيران لاتضع أي سقف أو قيود لتوسيع العلاقات مع باكستان، منوها الى أن المستوى الحالي للعلاقات بين طهران وإسلام أباد لا يتماشى مع القدرات المتنوعة للبلدين، و إن عقد اللجنة المشتركة حول التعاون الاقتصادي بشكل منتظم يمهد السبيل لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وخلال المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء السبت، قدم رئيسي التهاني لحكومة وشعب باكستان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال أن الجمهورية الإسلامية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع باكستان.

وأوضح رئيسي أن المستوى الحالي للعلاقات بين طهران وإسلام آباد لا يتماشى مع القدرات المتنوعة للبلدين، وأضاف: نحن مستعدون لتوسيع العلاقات وزيادة التبادلات والتعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة و الزراعة.

واضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتضع أي عوائق أو قيود لتوسيع العلاقات مع باكستان، موضحا إن عقد اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة سيمهد الطريق لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين.

من جانبه هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الحكومة والشعب الايراني وقائد الثورة الاسلامية بحلول عيد الأضحى، وثمن مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إخماد الحريق في جزء من غابات البلاد، وكذلك على حسن استقبال الزوار الباكستانيين لزيارة الإمام الرضا (ع) .

وصرح رئيس وزراء باكستان بأن العلاقات بين باكستان وإيران تمتد لقرون كعلاقات أخوية تتجاوز علاقات الجوار، وأن البلدين يحملان نفس العقيدة والدين، معربا عن شكره وامتنانه لايران لتعزيز العلاقات مع دول الجوار بمافيها باكستان.

وشدد شهباز شريف على ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في أقرب وقت ممكن ، وأضاف: باكستان معنية بتوسيع تبادل البضائع، وكذلك التعاون في مجال الطاقة مع إيران.

وأكد رئيس وزراء باكستان: نريد عودة السلام والاستقرار إلى أفغانستان وتحسين الظروف المعيشية لأبناء هذا البلد ، وكذلك توفير الظروف لعودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

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