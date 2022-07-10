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كمالوندي: اطلعنا الوكالة الذرية على ضخ الغاز في سلسلة IR6 الجديدة قبل اسبوعين

كمالوندي: اطلعنا الوكالة الذرية على ضخ الغاز في سلسلة IR6 الجديدة قبل اسبوعين
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بانه تم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اسبوعين على ضخ الغاز في السلسلة الجديدة من اجهزة الطرد المركزي من طراز IR6 .

العالم - ايران

يتبع ..

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