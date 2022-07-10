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الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع بشار الاسد:توصلنا لاتفاقيات جيدة بين البلدين وايران تؤيد السلام والاستقرار وتعارض التدخل الاجنبي في سورية

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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