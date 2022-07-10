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الفياض بذكرى تحرير الموصل: الأغلى بين صفحات الذكريات

الفياض بذكرى تحرير الموصل: الأغلى بين صفحات الذكريات
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الاحد، ان ذكرى تحرير الموصل هي الأغلى بين صفحات الذكريات.

العالم - العراق

وقال الفياض في بيان، "تحل بيننا اليوم ذكرى هي الأغلى بين صفحات الذكريات ونصر له في القلوب عبق وزهو مختلف عن بقية الانتصارات، انه يوم تحرير الموصل أم الربيعين وأم الحسم والكلمة الفصل التي قالها العراقيون في ميادين العز والكرامة وصولتهم العظيمة التي اذهلت العالم وردت كيد الدواعش الغاصبين الى نحورهم واستعادت الأرض والتاريخ ومن أولى بالأرض والتاريخ من أبناء الحشد الغيارى الذين وقفوا وقفة الرجال الاشداء يقاتلون جنبا الى جنب مع اخوانهم في كافة التشكيلات والصنوف لقواتنا الأمنية البطلة".

واضاف، "نستذكر اليوم معركة مقدسة ارخص ابناؤنا لأجلها دما عزيزا طاهرا ورفعوا في ارجائها علما، اقسموا ان يظل شامخا ومرفرفا بالعز والظفر".

وتابع، "وبهذه المناسبة العزيزة التي تتزامن مع مناسبة عظيمة وهي عيد الأضحى المبارك، نستذكر قادة النصر وهم يرسمون معالم الطريق الى هذا الفتح العظيم ونجدد عهد الرجال لراعية الانتصار المرجعية الدينية ولشعبنا العزيز".

واوضح، "ان الحشد باق كما هو عهدكم به، الحامي للدولة ومؤسساتها وكيانها، والظهير والسند للقوات الامنية، والجاهز دوما لكل التحديات والصعاب".

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الفياض بذكرى تحرير الموصل: الأغلى بين صفحات الذكريات

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