وزير نقل سوريا: نبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات المطلوبة لمطار دمشق الدولي

العالم - سوريا

واستمع الوزير خزيم لملاحظات المسافرين حول الخدمات المقدمة ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الخدمات داعياً كل الكوادر والجهات الموجودة في المطار إلى بذل أقصى الجهود والتعاون للاستثمار الأمثل للموارد وفق الإمكانات المتاحة في سبيل توفير الخدمات المطلوبة في المطار وداخل الطائرة.

ونوه الوزير في تصريح لمراسل سانا بجهود الخبرات الفنية والإدارية التي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على التجهيزات والمعدات الأرضية والصيانة الدورية للطائرات والتأكد المستمر من سلامة وأمان التشغيل مع الجاهزية الدائمة لكل المعدات والتجهيزات الفنية المشغلة للمطار وللطائرات.