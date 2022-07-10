شاهد.. مبادرة خيرية بمناسبة عيد الأضحی في خوزستان

العالم - مراسلون

يدأب الخيرون من أبناء محافظة خوزستان في عيد الاضحی المبارك من كل عام علی ذبح الاضاحي وتقديم النذورات للعوائل المستعففة كبادرة منهم لضمان التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع وشرائحه.

إن كنت تسعى للوصول الى المحتاجين ولكن بعد المسافات حال دون ذلك، خيّرون ومتطوعون من ابناء محافظة خوزستان أطلقوا مبادرة تحت عنوان "أضحيتك" للعمل على ذبح الأضاحي وايصال النذور من المتبرعين للمستحقين في المناطق التي تم اختيارها من قبل المتبرع.

عند إتمام عملية الذبح والتوزيع، يبلغ القائمون على المبادرة أصحاب الأضحية عبر رسالة بريد إلكتروني بأنّ ذبح الأضحية الخاصة بهم قد تم على أكمل وجه.

الالتزام التام بالشروط الشرعية والصحية للأضحية وكيفية تخزينها ومن ثم ايصالها للمستحقين امور كانت على رأس اولويات القائمين على المبادرة.