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الشيخ قاووق: مسيّرات حزب الله أثبتت أن لبنان قوي وقادر على حماية ثرواته

الشيخ قاووق: مسيّرات حزب الله أثبتت أن لبنان قوي وقادر على حماية ثرواته
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" الشّيخ ​نبيل قاووق​، أنّ "أولويّة حزب الله مع المخلصين في البلد، هي ​تشكيل الحكومة​ لخدمة النّاس، وتخفيف المعاناة الحياتيّة والمعيشيّة عنهم، ولكن هناك في ​لبنان​ من أولويّته استكمال معارك تصفية الحسابات السّياسيّة".

العالم - لبنان

ولفت، خلال احتفال تأبيني أُقيم في بلدة قبريخا الجنوبيّة، إلى أنّ "حزب الله يقدّم للعالم أبهى صورة عن لبنان الكرامة و​المقاومة​، بينما أتباع السّفارات يقدّمون أبشع صورة من خلال التذلّل والضّعف والخضوع أمام السّفراء الأجانب، وشتّان ما بين الصّورتين"، مشدّدًا على أنّ "المسيّرات الّتي أرسلها حزب الله أثبتت أنّ لبنان قوي وليس ضعيفًا، وأنّه قادر على حماية ثرواته".

وأشار الشّيخ قاووق إلى أنّ "المقاومة تقدّم المواقف الوطنيّة الّتي تخدم مصالح اللّبنانيّين، بينما هناك من يقدّم المواقف الّتي ترضي السّفارات، وحزب الله قدّم الموقف الّذي ردع العدو، وهناك من قدّم مواقف أفرحت العدو وصفّق لها"حسبما افاد موقع النشرة.

وركّز على أنّ "​السعودية​ بالتّقارب مع العدو الإسرائيلي، تطعن الأمّة العربيّة والإسلاميّة بالظّهر، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للبنان وسوريا و​فلسطين​".

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