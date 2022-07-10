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وزير الدفاع اليمني: الهارب لن ينتصر

وزير الدفاع اليمني: الهارب لن ينتصر
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قام عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة الفريق الركن مبارك المشن الزايدي واللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع، بزيارة المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمحافظة مارب.

العالم - اليمن

وقال وزير الدفاع: إن هناك مؤامرة كبيرة على اليمن في الماضي وفي الحاضر من قبل دول تحالف العدوان ومن يقف وراءهم وماهي إلا خدمة لكيان العدو الصهيوني، مشددا على أن هذا العدوان على اليمن هو من أجل إذلال اليمنيين واحتلال الأرض اليمنية ونهب الثروات.

وأضاف: بفضل الله والقيادة الحكيمة ورجال الرجال، اليمنيون اقتلعوا عيون دول تحالف العدوان ومرغو أنوفهم في الوحل وهزوا عروشهم، مشيدا بالدور الوطني المشرف لأبناء محافظة مأرب الأبية ومساندتهم لأبطال القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في مديرية صرواح وردع جحافل المرتزقة.

واعتبر وزير الدفاع أن الكيان الصهيوني يمر بأسوأ حالاته وهرب إلى دول تحالف العدوان ليحموه، فيما دول العدوان تهرب وتهرول وتطبع معه ليحميها وكلهم هاربين والهارب لن ينتصر.

وأكد أنه إذا استمرت دول تحالف العدوان في طغيانهم وتكبرهم وحصارهم وعدوانهم للشعب اليمني فإن اليمنيين سيقتلعون عروشهم المتصهينة من الجذور.

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