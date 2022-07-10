وزير الخارجية الإيراني يؤكد على مشاركة أفضل في مونديال قطر

العالم - إيران

وقدم السفير دهقاني خلال اللقاء مع وزير الخارجية أميرعبداللهيان مساء السبت، تقريرا عن الإجراءات والترتيبات المتخذة لمشاركة المنتخب الإيراني الوطني لكرة القدم في مونديال 2022 وحضور الجماهير الإيرانية خلال المباريات التي ستقام في قطر.

وفي إشارة إلى دور وزارة الخارجية وسفارة الجمهورية الإسلامية في هذا الحدث الهام، قدم أميرعبداللهيان التوصيات اللازمة في مجال التعاون بين الوزارات والمؤسسات في البلدين من أجل أفضل مشاركة ممكنة للمنتخب الوطني وحضور الجماهير الإيرانية في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وعقد الاجتماع التنسيقي لكأس العالم 2022 صباح السبت في مقر وزارة الخارجية، بحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ووزير الرياضة والشباب حميد سجادي وعدد آخر من كبار المسؤولين المعنيين.

وفي هذا الاجتماع، وصف وزير الخارجية هذا الحدث بأنه مهم للغاية من حيث السياسة والدبلوماسية العامة والرأي العام، وكذلك لكبار المسؤولين في البلاد.

وأضاف: لدى رئيس الجمهورية آية الله رئيسي شخصياً توصيات مؤكدة في هذا الشأن، وقد تم الأخذ بنظر الاعتبار إجراءات معينة بإيعاز من رئيس الجمهورية وإدارتها ومتابعتها من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية منذ عدة أشهر.

وصرح وزير الخارجية: وزارة الطاقة، بصفتها مسؤولة اللجنة المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر، هي المسؤولة عن هذا الموضوع، وعلى مستوى وزارة الخارجية، قمنا بتعبئة جميع الإدارات ذات الصلة بهذه القضية.

وأضاف أميرعبداللهيان: إستضفنا الأربعاء الماضي وزير خارجية قطر ووفدا من بلاده في طهران، وتم طرح بعض الأمور للحصول على موافقة أمير قطر والجهات ذات الصلة بكأس العالم في بلاده أو جهات اخرى معنية.

وقال: "في وزارة الخارجية نحن مستعدون لخدمة هذا الحدث المهم بكل طاقاتنا. نتمنى الأفضل للمنتخب الوطني لكرة القدم في البلاد ونأمل أن تكون هذه المسابقات مصحوبة بنتيجة مشرفة وسعيدة لمواطنينا ولجميع الإيرانيين في العالم."

وصرح وزير الخارجية: بالطبع، بغض النظر عن أي نتائج سيحققها المنتخب الوطني في المونديال، هناك العديد من الفرص التي يجب علينا تحديدها وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقها.