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مصير المدرب أسكوتشيش وانقسامات داخل معسكر الفريق

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

نناقش اوضاع المنتخب الإيراني لكرة القدم ومسألة تغيير أو الابقاء على المدرب الحالي الكرواتي دراغان اسكوتشيش، إضافة الى تحضيرات المنتخب و المعسكرات التدريبية و المباريات الودية في الايام القادمة.

العالم VAR

المنتخب الإيراني و بقيادة اسكوتشيش خلط اوراق التصفيات الاسيوية لمونديال قطر بعد ان حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية متقدما على كوريا الجنوبية.

جاء ذلك بعد أن كان المنتخب قاب قوسين أو أدني من الخروج خالي الوفاض من الدور الأول من التصفيات بعد أن كان في المركز الثالث خلف العراق و البحرين.

لكن المنتخب بقيادة اسكوتشيش خالف التوقعات و حقق خمسة انتصارات متتالية و تصدر مجموعته و تأهل الى الدور الثاني ثم المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

ونناقش في البرنامج الرأي حول وجود شائعات حول المنتخب الوطني ومسألة مغادرة اسكوجيج المنتخب بحيث مدرب ارخ يقود الفريق في المونديال، كما أن هناك أيضًا نقاش حول وجوب تعيين مدرب مطلع على أجواء الكرة الإيرانية ، مثل كيروش أو برانكو؟

وهناك انقسام حول تسمية المدرب بين اللاعبين، هل حقا على اللاعبين التدخل في هذا الأمر أو الاهتمام بتدريباتهم و التركيز على البطولة؟ وهل هذه الأحداث مخططة لها من داخل الاتحاد، رغم أن السيد ميرشاد ماجدي رئيس الاتحاد بالوكالة اعلن دعمه للمدرب اسكوجيج؟

وما هو أفضل مسار لتحصيل هذه الهوامش وماذا سيكون مصير المنتخب الوطني في المونديال؟

ورأينا مثل هذه الأجواء قبل مونديال فرنسا عام ثمانية وتسعين، حيث أطاح الاتحاد بالمدرب الكبير إيفيتش قبل النهائيات ليحل مكانه مدرب محلي و هو جلال طالبي. هل تعتقد بأن هذا السيناريو سيتكرر في قطر؟

وان الاتحاد الوطني أهدر العديد من أيام الفيفا في الأونة الأخيرة حيث لم يلعب المنتخب سوى مباراة ودية واحدة بعد ضمان تأهله إلى النهائيات. فهل كان بامكان الاتحاد اتخاذ تدابير أخرى كإقامة المعسكرات التدريبية أو خوض مباريات ودية من أجل التقارب بين اللاعبين والمدرب؟

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

- أبرز مدافعي المنتخب الإيراني وفريق بيرسبوليس سابقا الكابتن مرتضى فنوني زادة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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مصير المدرب أسكوتشيش وانقسامات داخل معسكر الفريق

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