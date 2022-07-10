صحة الاحتلال: 5648 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العالم - الاحتلال

ويُشار إلى أن ذلك يعد مؤشر لاستمرار الارتفاع في الفحوصات الموجبة رغم انخفاض معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة "الإسرائيلية" :"إن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 0.99، فيما ارتفعت مجددا نتائج فحوصات اكتشاف كورونا إلى أكثر من 40%، وذلك في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع".

وأضافت الوزارة :"منذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا، سجلت 911 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ارتفع الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة إلى 65040 إصابة نشطة، وهو ما يقارب المعدل الأسبوعي للإصابات التي سجلت منذ بداية الموجة السادسة" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ويأتي الانخفاض الذي سجله معامل تناقل العدوى الذي تراجع إلى أقل من 1، لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، فيما تواصل الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع.

ويرقد في مستشفيات الحتلال 1276 مصابا بينهم 473 بحالة خطيرة، و67 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 63 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 694 مصابا بالطفيفة.

جدير ذكره أنه لوحظ الارتفاع المتواصل في الحالات والإصابات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، وكذلك الإصابات الخطيرة والحالات التي بحاجة لعناية مركزة، والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي في كيان الاحتلال.